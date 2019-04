Ostern mit Brentano

Alle Jahre wieder lädt Martin Neubauer zum Literarischen Osterspaziergang ein. Am Sonntag, 21. April, um 16 Uhr und am Montag, 22. April, um 11 Uhr geht es auf "poetische Eier-Lese". Hoffnungsvolle Gedichte und Geschichten zum Ostertag sind im frisch ergrünenden Hain zu erleben. Treffpunkt ist vor dem Bootshaus. Am Sonntag, 22. April um 17 Uhr gibt es auch eine Lesung im Brentano-Theater, Gartenstraße 7, unter dem Motto: "Oster-Lachen". Erheiterndes und Auf(er)weckendes zum Fest. Plätze kann man sich unter der Rufnummer 0951/54528 sichern. red