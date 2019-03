Ostern mit allen Sinnen erleben

Die Freie evangelische Gemeinde Erlangen, Fuchsengarten 5, veranstaltet vom Sonntag, 31. März, bis zum Ostersonntag am 21. April einen Ostergarten. Dieser bietet Besuchern die Möglichkeit, anhand von mehreren Stationen die Passions- und Ostergeschichte mit allen Sinnen mitzuerleben.

Bei dieser Zeitreise erleben die Besucher die letzten Tage Jesu hautnah. Sie folgen ihm vom Einzug in Jerusalem bis zu seiner Auferstehung am Ostermorgen. Es erwartet sie eine Zeit- und Erlebnisreise durch inszenierte Räume mit liebevoll gestalteter Kulisse. Ein "Reisebegleiter" führt sie in die Situation im Land Israel vor ca. 2000 Jahren. Er begleitet sie zu den verschiedenen Stationen in den letzten Tagen Jesu und lädt ein, sich auf verschiedene interaktive Elemente einzulassen.Die Freie evangelische Gemeinde verspricht ein beeindruckendes und berührendes Erlebnis für jedermann.

Weitere Höhepunkt während dieser Zeit sind demnach der Eröffnungsgottesdienst mit Erlangens Bürgermeisterin Elisabeth Preuß am Sonntag, 31. März, um 10 Uhr sowie eine Passionsandacht mit Sandpainting am Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr.

Geöffnet hat der Ostergarten vom 31. März bis 21. April von Dienstag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr sowie am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr. Führungen finden jeweils zu jeder vollen Stunde statt. Weitere Informationen und Anmeldungen (für Gruppen) gibt es per E-Mail an

ostergarten@feg-erlangen.de oder unter der Rufnummer 09131/815639. red