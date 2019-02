Ostern kann kommen

Auch nach der Weihnachtszeit spielen Geschenke im Handel noch eine sehr große Rolle. Schumacher Packaging, einer der größten familiengeführten Hersteller für Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe, trägt diesem Trend Rechnung mit der neuen Präsentverpackungskollektion "Frühling/Sommer 2019", so bunt und fröhlich wie die Jahreszeit, mit zahlreichen attraktiven Produktideen und Anregungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. In diesem Frühjahr werde das Thema Nachhaltigkeit ins Zentrum gerückt mit Serien aus naturbelassener Wellpappe als sechseckige Präsentkörbe, Faltschachteln oder als Geschenk- und Trageboxen. red