Ostern in Hallerndorf

Am Gründonnerstag, 18. April, um 19 Uhr, findet die Messfeier vom letzten Abendmahl mit Fußwaschung in der Pfarrkirche Hallerndorf statt. Die "Apostel" sind in diesem Jahr die

Ältesten (Männer und Frauen) aus allen Ortsteilen der Seelsorgeeinheit Unterer Aischgrund. Anschließend Ölbergandacht vor dem Allerheiligsten. Alle zwei Jahre gehen die Gläubigen den Leidensweg Jesu in den 14 überlieferten Stationen zu Fuß,

vom alten Rathaus in Hallerndorf zur Kreuzbergkirche, nach. Beginn der Karfreitagsprozession am Freitag, 19. April, ist um 9 Uhr. Die Prozession ist eine Veranstaltung der ganzen Seelsorgeeinheit. Aus diesem Grund sind heuer keine weiteren Kreuzwegandachten am Karfreitag in Pautzfeld, Schlammersdorf, Willersdorf und Schnaid geplant. Am Ostersonntag, 21. April, um 5 Uhr wird die Auferstehungsfeier mit Speisenweihe in der Pfarrkirche Hallerndorf gefeiert. Im Anschluss lädt der Pfarrgemeinderat zum gemeinsamen Osterfrühstück ein. red