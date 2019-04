Ostern in der Basilika

Zum Osterfest werden in der Basilika Gößweinstein zahlreiche Gottesdienste angeboten. Am Ostersonntag findet um 5 Uhr die Auferstehungsfeier mit dem Entzünden und der Segnung des Osterfeuers auf dem Basilikavorplatz statt. Weitere Gottesdienste schließen sich um 9 Uhr und 10.30 Uhr an. Am Nachmittag findet um 14 Uhr eine Andacht statt.

Die Gottesdienste am Ostermontag beginnen um 7 Uhr, 9 Uhr und 10.30 Uhr. Der Festgottesdienst um 10.30 Uhr wird vom Basilikachor gestaltet. Zur Aufführung gelangt die "Missa Brevis" in C-Dur ("Spaur-Messe") von Wolfgang Amadeus Mozart und "Canate Domino" von P. Bonifaz Stöckl (OSB) für Chor und Orchester. Darüber hinaus erklingen festliche Orgelwerke. red