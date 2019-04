Ostermarkt und Kaffeestube

Das Tierheim Wannigsmühle bietet am Sonntag, 14. April, Kaffee und Kuchen an. Von 13 bis 16.30 Uhr können Besucher in der Kaffeestube einkehren und sich von Marion Räder Rat zum Thema Fütterung holen. In Münnerstadt ist der Charityladen des Tierheims beim Ostermarkt von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Neben Verkaufsartikeln findet auch eine Tombola statt. Der Erlös kommt dem Tierheim zugute. sek