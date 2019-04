Ostermarkt mit Verlosung

Am Wochenende 6. und 7. April findet jeweils von 10 bis 17 Uhr am Gemeindezentrum Eggolsheim der zweite Eggolsheimer Ostermarkt statt. Ein Höhepunkt stellt die Osterverlosung dar. Ein Sonderverkauf der Lose findet am Samstag am Ostermarkt ab 14 Uhr statt. Hauptpreis ist ein E-Trekkingbike im Wert von 2800 Euro. Die Ziehung der Gewinner findet am Sonntag um 16 Uhr auf der Bühne des Ostermarktes durch den Bürgermeister unter Mithilfe des Eggolsheimer Osterhasen statt. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm. red