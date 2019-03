Ostermarkt in Wallenfels

Bereits zum dritten Mal findet am Sonntag, 24. März, der Ostermarkt in der Flößerstadt statt. Rund um den Marktplatz bieten ab 13 Uhr insgesamt 16 Händler und Vereine ihre Produkte an. Nicht fehlen darf im Genussort Wallenfels natürlich der Verkauf von G'stopftn Rumm. Sie wird es für diese Saison zum letzten Mal geben. Auch die Geschäfte in der Flößerstadt haben an diesem Tag geöffnet. red