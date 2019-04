Am Sonntag, 7. April, sind die Osterhasen in Ludwigsstadt unterwegs. Zwischen Marktständen, in den Geschäften und im Rathaus überraschen die flauschigen Langohren die Marktbesucher zum Ludwigsstädter Ostermarkt mit kleinen Süßigkeiten und Schnäppchen. Auch die beiden Alpakas Winston und Wisper finden neben dem Rathaus ein. Der Ostermarkt in Ludwigsstadt läutet die Marktsaison ein. An diesem Sonntag bieten Fieranten und Einzelhändler ab 10.30 Uhr eine große Auswahl Dekorationen für Ostern und den Frühling, aber auch Sonderaktionen. Die Marienkapelle öffnet ihre Türen zum "Kleinen Frühlingsmarkt". Von 13 bis 17 Uhr gibt es viele nützliche Dinge für Haus und Garten. Mit vergünstigtem Eintrittspreis präsentiert sich das Deutsche Schiefertafelmuseum zum Ostermarkt. Um 14 Uhr können Interessierte zudem eine Führung durch die Ausstellung erleben. Die Kleinen können währenddessen auf Ostereiersuche gehen. Mit selbst gebackenem Kuchen lädt die Stadtkapelle Ludwigsstadt zum Oster-Café in den Rathaussaal ein. Die Kinder können sich so lange zu Osterhasen schminken lassen oder nebenan in der Bastelstube ein Ostergeschenk anfertigen. Foto: Manja Hünlein