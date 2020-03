Ostermarkt in Haßfurt

Auch in diesem Jahr findet in Haßfurt der beliebte Ostermarkt der Hobbybastler statt, und zwar am Samstag, 21. März, von 10 bis 17 Uhr auf dem Vorplatz der Stadthalle und im Innenhof des Rathauses. Über 20 Hobbybastler bieten ihr Selbstgebasteltes zum Kauf an. Seidenmalerei, bemalte Ostereier, Ton- und Terrakottawaren, textile Kunstdrucke, Holzbasteleien, Trockengestecke, Bienenwachsartikel, Fensterbilder sowie Türstecker, Schmiedeeisensachen und Glaswaren, selbst gemalte Bilder, Laubsägearbeiten und vieles mehr werden angeboten, wie die Stadt mitteilte.

Puppentheater für die Kinder

Für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt. Für die Kleinen gibt es keine Langeweile, denn um 14 Uhr und um 15.30 Uhr wird im kleinen Saal der Stadthalle Haßfurt kostenloses Puppentheater gespielt. Für diesen Tag konnte das Puppentheater "Putschenelle" engagiert werden. Um 14 Uhr wird das Stück "La Paloma oh weh, Piraten auf hoher See" gespielt und um 15.30 Uhr das Stück "Katz & Maus".

Der Osterhase besucht von 13.30 bis etwa 15 Uhr den Ostermarkt und verteilt Süßigkeiten an die Kinder. red