Ostermarkt im Gebrauchtwarenhof

Der Gebrauchtwarenhof "Pack mer's" in der Haidfeldstraße 6 in Forchheim hat am Samstag, 6. April, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Im Mittelpunkt dieses Samstages stehen Artikel für das Osterfest. Angeboten wird eine große Auswahl an Tischdecken, Ostereiern, Blumen (die kein Wasser brauchen) und anderen Dekoartikeln. Für ein schönes Osteressen führt der Hof das passende Geschirr und Gläser. Jeder Kunde bekommt auch eine süße Überraschung. red