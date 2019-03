Der Ostermarkt der Hobbybastler in Haßfurt findet am Samstag, 30. März, von 10 bis 17 Uhr auf dem Vorplatz der Stadthalle statt. Über 20 Hobbybastler bieten ihr Selbstgebasteltes zum Kauf an, wie die Stadt mitteilte. Seidenmalerei, bemalte Ostereier, Ton- und Terrakottawaren, textile Kunstdrucke, Holzbasteleien, Trockengestecke, Bienenwachsartikel, Fensterbilder, Türstecker, Schmiedeeisensachen, Glaswaren, Bilder, Laubsägearbeiten und vieles mehr werden angeboten. Für die Kinder gibt es um 14 Uhr und um 15.30 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle kostenloses Puppentheater. Das Puppentheater "Putschenelle" spielt um 14 Uhr das Stück "Ritter Stöpsel" und um 15.30 Uhr dann "Hase und Igel". Der "Osterhase" besucht von 13.30 bis etwa 15 Uhr den Ostermarkt und verteilt Süßigkeiten an die Kinder. Unser Bild entstand 2017. Foto: Ulrike Langer/Archiv