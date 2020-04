Osterlicht wird aufbewahrt

In St. Kilian läuten täglich um 6 Uhr, 12 und 19 Uhr die Glocken zum "Engel des Herrn", wie das katholische Pfarramt Bad Staffelstein mitteilt. Am morgigen Sonntag, 12. April, läuten die Glocken um 11 Uhr zum häuslichen Gebet, zeitgleich findet in St. Kilian bis um 12 Uhr die Anbetung (ohne Volk) statt. Um 12 Uhr findet auch in St. Kilian das deutschlandweite ökumenische Glockenläuten statt.

Das katholische Pfarramt verweist auf die Gottesdienste, die an den Kar- und Ostertagen im Fernsehen übertragen werden.

Die Palmzweige, die am Palmsonntag gesegnet wurden, und das Osterlicht werden aufbewahrt und können nach Ende der Ausgangsbeschränkungen mit nach Hause genommen werden.

Telefonisch erreichbar

Das Pfarrbüro ist bis auf weiteres für den Parteiverkehr geschlossen. Telefonisch sind Mitarbeiter von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr erreichbar. Es kann auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden oder eine E-Mail an st-kilian.staffelstein@erzbistum-bamberg.de geschrieben werden. Seelsorgerische Notfälle werden über das Pfarrei-Handy entgegengenommen. red