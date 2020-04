Osterlicht kommt auch nach Hause

In der evangelischen Kirchengemeinde in Buchau wird Ostern gefeiert, auch wenn keine Gottesdienste stattfinden. Am Ostersonntag wird in der Buchauer Michaelskirche um 5.30 Uhr die Osterkerze neu entzündet und anschließend das Osterlicht verteilt. Wer möchte, dass ihm das Osterlicht nach Hause gebracht wird, soll sich im Pfarramt (Telefon 09229/98074 oder unter pfarramt.buchau@elkb.de melden. Die Gläubigen sollen rechtzeitig eine Kerze (geschützt im Windglas oder in der Laterne) gut sichtbar vor die Tür stellen.

Das Licht soll eine Botschaft sein: so wie das Licht die Dunkelheit überwindet, so überwindet das Leben den Tod, denn Christus ist auferstanden. Die Michaelskirche ist am Ostermorgen von 7 bis 9 Uhr geöffnet, fürs stille Gebet und Einkehr, ebenso schon am Gründonnerstag von 19 bis 20 Uhr und am Karfreitag von 9 bis 10 Uhr. red