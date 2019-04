Osterkonzert mit den Schwabachtalern

Die "Original Schwabachtaler Musikanten" laden für Sonntag, 21. April, zum Benefiz-Osterkonzert in die Mehrzweckhalle der Mittelschule Neunkirchen (Schellenberger Weg 26) ein. Nach dem eineinhalbstündigen Konzert schließt sich Tanz- und Unterhaltungsmusik der "Schwabachtaler Musikanten" bis in die Nacht an. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Erlös der Veranstaltung geht an das Kinder-Mitmachprojekt zum Bau der Grundschule. Karten gibt es im Vorverkauf bei Inge Häfner, Telefonnummer 09192/8660; B2 Laden Igensdorf, Telefonnummer 09192/6188; Mein Lädla Neunkirchen, Telefonnummer 09134/908376. red