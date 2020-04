Osterhasen reduzieren Hamsterbestände

Leserfoto Unser treuer Leser Michael König aus Lichtenfels hat festgestellt, dass es in diesen Krisenzeiten nur wenig Lustiges zu berichten gibt. Deshalb hat er uns eine spontane Bastelidee seiner Frau zu Ostern geschickt. Und damit könnten auch all diejenigen, die Toilettenpapier in Regimentsstärke gehamstert haben, etwas von ihren Beständen sinnvoll abbauen. Die Idee zum Nachbasteln stammt von Andrea Schulze aus Lichtenfels.