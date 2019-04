Osterhasen haben es auf der Insel gemütlich

In Marktschorgast ist der Osterhase schon unterwegs. Auf der Insel mitten im Stöckleins-Teich hat er sich zur Freude aller Anlieger und Passanten niedergelassen. Bunt bemalte Eier zieren zudem die mit Fichtenzweigen gebundenen Kronen der Osterbrunnen am Marktplatz und an der Ecke der Grundmühl- und Friedhofstraße. Foto: Bruno Preißinger