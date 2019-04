Kronach vor 17 Stunden

Osterhasen für kleine Künstler

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Osterhasen für kleine Künstler" für Kinder von acht bis 14 Jahren an. Der Kurs findet am kommenden Samstag, 6. April, und am Samstag, 13. April, jewe...