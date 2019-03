Osterhasen aus Papier basteln

Zarte Osterhasen oder auch schräge Vögel und coole Katzen kann man am Donnerstag, 4. April, um 19 Uhr, im VHS-Werkraum, Lossaustraße 3 b, basteln. Nach Vorlagen wird Draht in Form gebracht und mit Papierflächen hinterklebt. So entstehen im Handumdrehen frühlingshafte Deko-Objekte und Oster-Geschenke. Bitte anmelden unter der Telefonnummer 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red