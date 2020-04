Ostergrüße für Senioren

Besuchsverbot, keine hausinternen Veranstaltungen: eine sehr belastende Zeit für die Bewohner im "BRK Wohnen und Leben" in Etzelskirchen gerade zu den Osterfeiertagen.

Da hatte Ute Mierike, Mitarbeiterin der offenen Ganztagsschule an der Ritter-von-Spix-Mittelschule Höchstadt eine Idee und stieß damit auf großes Interesse bei den Schülern.

Da die Kiinder über ein Schul-Verwaltungssystem online erreichbar sind, wurden sie aufgerufen, DIN A4 Seiten am Bildschirm individuell zu gestalten und an die Schule zurückzuschicken. Mierike und weitere Schulmitarbeiter druckten die Seiten aus, schmückten alles österlich und übergaben die Kunstwerke ans Altenheim, wo die Mitarbeiter der sozialen Betreuung sie an die 158 Bewohner verteilten.Die Überraschung war gelungen: Die Bewohner freuten sich sehr - sei es über ein fröhliches Osterbild, ein reich verziertes Gedicht oder ein kniffliges Rätsel und vor allem, dass sie nicht vergessen sind. red