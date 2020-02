Ostergarten im Unteren Turm öffnet wieder

Der Ostergarten im Unteren Turm in Haßfurt befindet sich momentan im Aufbau. Von Aschermittwoch bis Karfreitag können Interessierte die letzten Tage Jesu dann in einer einstündigen Führung miterleben, wie der ökumenische Verein "Bibelwelten" mitteilte.

Vergangenes Jahr besuchten 2500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene den Ostergarten. Ist dieser Besucheransturm dieses Jahr wieder zu erwarten?

Führungen für Gruppen kann man unter www.bibelwelten.de buchen. Wer den Ostergarten als Einzelperson oder als Familie besuchen möchte, hat dazu am 14. März um 18 Uhr, am 22. März um 14 Uhr und am 5. April um 13.30 Uhr oder 15 Uhr die Möglichkeit. Am Gründonnerstag, 9. April, ist der Ostergarten von 20 bis 22.30 Uhr geöffnet: zum Beten, Bleiben und Wachen, mit Jesus unterwegs sein. Das Angebot ist laut "Bibelwelten" auch zeitweise nutzbar. red