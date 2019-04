Osterführungen im Garten

Am Ostersonntag finden im Ökologisch-Botanischen Garten der Universität Bayreuth gleich zwei Führungen statt. Bereits um 7.30 Uhr startet mit dem Thema "Wer singt denn da?" eine Exkursion durch die vielfältigen Lebensräume des Gartens, die eine sehr reichhaltige Vogelwelt beherbergen. Experten des Landesbunds für Vogelschutz stellen dabei Vogelarten wie Mönchsgrasmücke, Fitis, Gartenrotschwanz und Zwergtaucher vor. Wenn möglich Fernglas und Vogelbestimmungsbuch mitbringen. Am Nachmittag gibt es dann um 14 Uhr bei einem Spaziergang durch das Freigelände und die Gewächshäuser eine allgemeine Einführung in den Garten, bei der auch viele der aktuell blühenden Pflanzen, wie die ersten Rhododendren, Wildtulpen oder Küchenschellen, vorgestellt werden. Treffpunkt für die Führungen ist am Eingang zum Garten auf dem Campus der Universität Bayreuth.

Der Botanische Garten ist an den Feiertagen von 10 bis 19 Uhr, die Gewächshäuser jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. red