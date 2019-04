Osterferienangebote im "Kaleidoskop"

Die Veste gehört zur Stadt wie der Senf auf der Bratwurst. Im Kinder- und Jugendtreff "Kaleidoskop" der Caritas findet am Mittwoch, 17. April, um 13 Uhr in Kooperation mit der Kunstsammlung Veste und den Soroptimist International ein kreatives Angebot statt. Eine weitere spannende Veste-Veranstaltung erwartet die Kinder auch in der zweiten Pfingstferienwoche. Die sonstigen Angebote des Osterferienprogramms im "Kaleidoskop" und Anmeldung gibt's unter Telefon 09561/237862 (nachmittags) und 09561/814427 (vormittags) oder per E-Mail: kaleidoskop@caritas-coburg.de. red