Osterfeiern in der Johanneskirche

Die evangelische Pfarrei Michelau lädt zu den Osterfeierlichkeiten in die Johanneskirche am Ostersonntag um 6 Uhr zur Osternacht mit anschließendem Osterfrühstück im Gemeindezentrum Michelau herzliche ein. Um 10 Uhr am Ostersonntag f wird der Gottesdienst mit Abendmahl von Dekanin Ott-Frühwald gefeiert. Am Ostermontag um 10 Uhr ist Familiengottesdienst mit dem Kinder- und Jugendchor und Pfarrer Matthias Hain . Die Kirchengemeinde Schwürbitz lädt zum Ostermorgengottesdienst am Ostersonntag um 6 Uhr in die evangelische Kirche Schwürbitz ein. Anschließend gibt es Osterfrühstück im Gemeindehaus, Kapellenweg. Am Ostermontag um 8.45 Uhr wird Gottesdienst in der evangelischen Kirche mit Dekanin Ott-Frühwald gefeiert. Die Kirchengemeinde Neuensorg lädt am Ostersonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst in die Auferstehungskirche mit Pfarrer Hain und Lektor Thomas Gruber ein. Am Ostermontag um 10 Uhr ist dann Gottesdienst mit Dekanin Ott-Frühwald.