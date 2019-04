Osterfeiern im Banzer Stift

Das katholische Pfarramt Altenbanz/Banz gibt folgende Termine für die Ostertage bekannt: Zum Jugendkreuzweg am morgigen Mittwoch, 17. April, um 19 Uhr ergeht Einladung an die Jugendlichen beider Pfarreien. Die drei österlichen Tage beginnen am Gründonnerstag mit dem Einsetzungsamt in Altenbanz um 19 Uhr. Bis 22 Uhr ist Gelegenheit zur stillen Anbetung (Oelberg). Am Karfreitag startet der Kreuzweg um 8 Uhr an der Altenbanzer Pfarrkirche und geht zum Stadeler Kreuz. Jeweils um 14.30 Uhr beginnt die Karfreitagsliturgie in der Banzer und Altenbanzer Kirche, anschließend ist in beiden Kirchen Gelegenheit zur stillen Anbetung am Heiligen Grab bis 17 Uhr. Die Osternacht wird am Karsamstag in Banz bereits um 20 Uhr, in Altenbanz um 21 Uhr gefeiert. Am Ostersonntag ist in Banz um 9 Uhr der Festgottesdienst mit Speisenweihe, in Altenbanz um 10.30 Uhr.

Am Ostermontag folgt auf den Festgottesdienst in Altenbanz um 8 Uhr die feierliche Erstkommunion in Banz um 9.30 Uhr. Zu allen Gottesdiensten ergeht Einladung. red