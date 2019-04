Osterfeiern für Kinder

Im Seelsorgebereich Gangolf-Otto-Maria Hilf werden alle drei Gottesdienste des Osterfestes auch als Feiern für Kinder angeboten. Das "Kindertriduum" startet am Gründonnerstag, 18. April, um 17.30 Uhr als kindgerechte Feier mit anschließender Agape im Pfarrsaal von St. Gangolf. Familienkreuzwege beginnen am Karfreitag um 10 Uhr in St. Gangolf und um 11 Uhr in St. Wolfgang. Die Osterfeier für Kinder beginnt am Ostersonntag um 10.30 Uhr wiederum im Pfarrsaal von St. Gangolf. red