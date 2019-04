Osterfeiern für Familien in Ebelsbach

Das Team "Gottesdienst für kleine Leute" und Diakon Stapf laden alle Interessierten aus Ebelsbach und den umliegenden Orten zu Familienfeiern ein. So findet am Karfreitag, 20. April, ein Familienkreuzweg in Steinbach statt. Der Weg beginnt um 10 Uhr am Dorfzentrum im hergerichteten "Abendmahlsaal" mit der Feier des letzten Abendmahls. Nach dem gemeinsamen Mahl begleiten die Kinder und die Familien das Kreuz Jesu durch den Ort bis zur Kirche. Auf diesem Weg werden einzelne Stationen des Kreuzweges Jesu in kindgerechter Form betrachtet. Am Ostermontag erzählen ab 10 Uhr zwei Jünger Jesu in der Kirche St. Magdalena in Ebelsbach von einer interessanten Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Kinder werden in den Gottesdienst aktiv eingebunden. Am Ende des Gottesdienstes erhält jeder Besucher eine österliche Überraschung. Nach der Feier können die Kinder ihre Osternester in der Kirche suchen. Zum Verstecken der Osternester besteht die Möglichkeit vor dem Gottesdienst, teilen die Verantwortlichen weiter mit. red