Am Montag, 1. April, ab 14 Uhr, umrahmt der Flötenkreis der evangelischen Kirchengemeinde die Osterfeier beim Seniorentreff der evangelischen Kirchengemeinde Höchstadt mit Musik und österlichen Geschichten. Einladung ergeht an alle interessierten Senioren. Jeanette Exner, Hella Holzinger und ihr Team laden hierzu in den Gemeindesaal der Christuskirche, Martinetstraße 15, nach Höchstadt ein. red