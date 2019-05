Ostereier für guten Zweck

Der Rotary-Club Bamberg - Schloss Geyerswörth hatte in den Tagen vor Ostern das Brunnengeländer am Gabelmann nicht nur mit vielen bunten Ostereiern geschmückt; die Eier wurden vor dem Aufhängen von vielen fleißigen freiwilligen Helfern des Rotary Clubs verkauft - "ein Ei für einen Euro!" Der Reinerlös der Aktion wurde vom Club nochmals aufgestockt, so dass dem Verein "Hand in Hand - Förderverein der Lebenshilfe Bamberg e.V." jetzt 5000 Euro übergeben werden konnte. So könne, wie es in der Mitteilung heißt, wieder viele Menschen mit Behinderung eine Freude gemacht werden und Dinge gefördert werden, die sie sich sonst nie leisten könnten. Der Präsident des Rotary Clubs, Frank Schönfelder, und Schatzmeister Thomas Endres besuchten zur Übergabe des Erlöses die Bamberger Lebenshilfe-Werkstätten gGmbH in der Moosstraße 114. red