Ostereier auf der Wiese

Die Wandergruppe des Bürgervereins Ebern hatte zur Osterwanderung mit einer Ostereiersuche eingeladen.

Wanderführer Stephan Walter freute sich über die 35 Teilnehmer im Alter von acht Monaten bis 59 Jahren, wie der Verein mitteilte. Am Ostermontag um 13 Uhr trafen sich die Familien auf dem Realschulparkplatz, um gemeinsam nach Königsberg zu fahren. Die Route mit Startpunkt am Waldspielplatz verlief entlang des Naturlehrpfads, der mit allerlei interessanten Stationen gerade für Kinder ein echter Wandertipp ist. Ein Barfußpfad mit verschiedenen Naturmaterialien, die überschritten werden konnten, oder Stationen, die zum Musikmachen auf Instrumenten einladen, gehören dazu. Nach einer Stunde Fußweg war es endlich so weit: Der Verein hatte das Versteck des Osterhasen gefunden. 200 bunte Ostereier waren für die Kinder in den Wiesen und unter den Sträuchern und Bäumen versteckt worden. Es ist gar nicht so einfach, grüne Eier in einer Wiese zu entdecken!

Im Anschluss ging es zurück zum Waldspielplatz. Die Osterwanderung wird, wie alle anderen Wanderungen der Wandergruppe, auch für Nichtmitglieder angeboten. Die Wandertermine für das laufende Jahr stehen auf der Homepage des Eberner Heimatmuseums. red