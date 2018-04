Ostercamp: Freude am Sport wecken, Niveau steigern

Früher noch im österreichischen Enns veranstaltet, hat sich das Basketball-Ostercamp der TS Herzogenaurach inzwischen auch in der heimische Gymnasiumhalle etabliert. Zur inzwischen 14. Auflage fanden sich 56 Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren aus dem ganzen Bezirk zum fünftägigen Trainingslager ein.

Das Basketballcamp hat sich über die Jahre einen sehr guten Ruf erarbeitet, denn es hat sich nicht nur auf die Fahne geschrieben, den Spaß am Sport zu vermitteln, sondern das Niveau der Teilnehmer zu verbessern. "Wir glauben, dass es das Wichtigste ist, die Liebe zum Basketball zu wecken. Daher versuchen wir, durch viele Spielformen, bei denen es egal ist, ob man Anfänger oder Fortgeschrittener ist, die Einstiegsbarriere möglichst gering zu halten. Zudem fördern wir aber auch gezielt die technischen und taktischen Fähigkeiten. Je besser diese ausgebildet sind, desto mehr Freude und Erfolg hat man im Basketball", sagt Campleiter Florian Ottich.

Dementsprechend wurde fünf Tage lang in unterschiedlichen Leistungsgruppen am Passen, Fangen, Werfen und Spielen gearbeitet. Morgens stand dabei immer die technische Ausbildung im Mittelpunkt, während im Nachmittagstraining dann das individual- und gruppentaktische Verhalten der Teilnehmer unter die Lupe genommen wurde.



Deutliche Fortschritte

Auch ein Ausflug ins Spaßbad Atlantis wurde unternommen, um die Belastung der 56 Jungen und Mädchen zu regulieren. Mit Erfolg, denn keiner der Campteilnehmer verletzte sich, und so fiel das Fazit nach einer Woche Basketball durchweg positiv aus. "Ich bin sehr zufrieden. Die Kinder und Jugendlichen haben deutliche Fortschritte gemacht, es wurden neue Freundschaften geschlossen und das Feedback war absolut positiv. Ich würde mich freuen, wenn die Teilnehmerzahl nächstes Jahr noch einmal steigen würde", erklärte Coach Timo Geißler. pes