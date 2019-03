Osterbrunnen, ja bitte!

Zum Osterbrunnen schmücken in Untersteinach ging dieser Leserbrief ein: Liebe engagierte, ehrenamtliche Untersteinacherinnen, bitte lasst Euch wegen eines bekennenden Atheisten und seinen Mitstreitern nicht die Freude am Binden und Schmücken unseres Osterbrunnens nehmen!

Osterbrunnen sind besonders in Franken ein weit verbreitetes Brauchtum ohne religiösen Hintergrund. Und gerade weil die Intention der Osterbinderinnen weder von einem Verein, einer Kirchengemeinde noch einer politischen Gruppierung gestützt werden, ist es nach meiner persönlichen Meinung sogar die Pflicht der Gemeinde, diese zu unterstützen.

Der Osterbrunnen dient allein der Zierde von Untersteinach und lädt viele Spaziergänger und Radfahrer zum Verweilen ein.

Umso bedauerlicher ist es, dass es die Kritik einiger Weniger geschafft hat, dieses Engagement so infragezustellen, dass manche hierfür keine Lust mehr hat, was durchaus verständlich ist. Und wenn wir weiterhin auf diese Kritiker hören, die sich zumindest in Untersteinach weder sozial noch ehrenamtlich einbringen, dann könnte dies langfristig unserem gemeindlichen Miteinander sehr schaden.

Renate Meißner Untersteinach