Osterbrunnen im eigenen Garten

Leserfoto In der Fränkischen Schweiz können heuer wenig oder keine Osterbrunnen geschmückt werden. Deshalb hat Gerhard Egermaier zusammen mit seinen Enkeln im eigenen Garten einen kleinen Osterbrunnen geschmückt - unter Einhaltung der Abstandsbestimmungen. Er hat die Girlanden gebunden und aufgehängt, anschließend haben die Enkelkinder den Eierschmuck angebracht. "Ostern mit seinen Bräuchen und Sinnbildern findet auch in der Corona-Krise statt, nur eben anders. Der Hinweis auf Wasser und damit auf neues Leben kann auch im eigenen Garten gegeben werden", meint Egermaier. Da er Menschen nicht einladen kann, will er ihnen mit dem Bild Freude bereiten. Foto: Gerhard Egermaier