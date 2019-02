Osterbrunnen fällt Kanalbau zum Opfer

Eine positive Bilanz zogen zahlreiche Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins bei der Jahresversammlung. Sowohl im informativen wie auch im gesellschaftlich Bereich wurde gute Arbeit geleistet. Nicht minder aktiv war die Jugendgruppe "Die schlauen Külmitzfüchse". Der Ortsverschönerung widmeten die Gartenfreunde besonderes Augenmerk.

"Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns", stellte Vorsitzende Agnes Weberpals fest. Man habe anlässlich der Kirchweih auf dem Grundstück der Familie Hahn einen Apfelbaum gepflanzt und beim Altenkunstadter Straßenfest die Besucher mit Krapfen und geschnittenen Hasen verwöhnt. "Es ist schön, dass wir sechs neue Mitglieder aufnehmen konnten. Allerdings mussten wir auch von einem Gartenfreund für immer Abschied nehmen", berichtete die Vorsitzende.

Schriftführerin Michaela Fischer ließ das Vereinsjahr Revue passieren. So habe man im Rahmen der Aktion "Zamm geht's" den Spielplatz auf Hochglanz gebracht und bei einem Frühjahrsputz die Blumenbeete rund um die Ortskapelle neu angelegt.

Auch bei den "Schlauen Külmitzfüchsen" war jede Menge los. Katja Schnapp erinnerte: "Wir haben Osternester gesucht, für den Muttertag kleine Geschenke gebastelt, im Burgkunstadter Schwimmbad schöne Stunden verbracht und sind gewandert." Der Kassenbericht von Schatzmeisterin Ingrid Weberpals verdeutlichte, dass gut gewirtschaftet wurde. Mit einer Urkunde und einer Ehrennadel des Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege zeichnete Kreisfachberater Michael Stromer Lissy Kraus aus, die seit 15 Jahren den Gartenfreunden die Treue hält. Lena Weberpals und Emilia Bauer wurden in das Leitungsteam der Jugendgruppe berufen. Zusammen mit Katja Schnapp werden sie künftig den Vereinsnachwuchs betreuen. Man kam überein, aufgrund der bevorstehenden Kanalarbeiten im Dorf in diesem Frühjahr keinen Osterbrunnen zu schmücken. Die Vorsitzende lud zur Winterwanderung am Samstag, 16. Februar, nach Isling ein. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr an der Ortskapelle. Bernd Kleinert