Osterbrunnen am Gabelmann hilft Bedürftigen

Der Osterbrunnen am Gabelmann gehört in Bamberg schon fast zur Tradition. Auch dieses Jahr verkauft der Rotary-Club Bamberg-Schloss Geyerswörth wieder an Ostern bunte Eier als Benefizaktion. Die Eier kosten einen Euro pro Stück und können mit nach Hause genommen oder - noch besser! - an den Gabelmann-Brunnen gehängt werden.

Der Erlös geht 2019 an das Projekt "Hand in Hand" der Lebenshilfe Bamberg. "Hand in Hand" unterstützt Familien aus der Region, deren Angehörige mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen leben.

"Mit dem Kauf von Ostereiern zum Anhängen und somit Schmücken des Gabelmann-Osterbrunnens helfen alle Käufer dem guten Zweck, Geld zu sammeln, um damit Gutes zu tun", betont Frank Schönfelder, Präsident des Rotary-Clubs Bamberg Schloss-Geyerswörth, in einer Mitteilung. Der Ostereier-Verkauf am Gabelmann startet am Samstag, 20. April. red