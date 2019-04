Osterbrunch mit Lisa Badum

Der Forchheimer Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen lädt gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Lisa Badum alle Frauen zum dritten "Grünen Frauenstammtisch" im Rahmen eines Osterbrunchs in das Forchheimer Grünen-Büro ein. Am Sonntag, 14. April, 11 bis 13 Uhr, stehen im Büro am Paradeplatz 19 Kaffee und Snacks für einen gemütlichen Austausch bereit. red