Osterbastelaktion für Kinder im Jukuz

Der Familienbeirat der Stadt Bad Kissingen veranstaltet am Samstag, 30. März, eine Bastelaktion für die Kinder im Jugend- und Kulturzentrum zum Thema "Ostern". Für eine kleine Unkostenpauschale können an diesem Tag verschiedene Ostermotive gebastelt werden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, melden sich interessierte Kinder bis spätestens Mittwoch, 20. März, bei der Stadtjugendarbeit unter Tel.: 0971/807 13 02 an. sek