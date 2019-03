Osterbasar und Hauptversammlung

Die Rheuma-Liga, Arbeitsgemeinschaft Bad Kissingen, trifft sich am Mittwoch, 27. März, um 15 Uhr im Festsaal des Kurgarten-Cafés in Bad Bocklet zur Jahreshauptversammlung. Die Tagesordnung umfasst die üblichen Regularien. Anträge sind bis zum 20. März beim Vorstand einzureichen. Die passiven Mitglieder sollen ihre Teilnahme an der Jahreshauptversammlung unter Tel.: 0971/977 00 anmelden. Der Osterbasar der Rheuma-Liga kann ab 13 Uhr besucht werden. sek