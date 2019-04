Osterandacht in der Kapelle

Der Förderverein Effeltermühle lädt am Ostermontag, 22. April, um 14 Uhr zur traditionellen Osterandacht in die Kapelle der Effeltermühle ein. Pfarrer Andreas Heindl wird den Gottesdienst mit den Gläubigen feiern. Im Anschluss an die Andacht gibt es Kaffee und Kuchen in der Mühle. red