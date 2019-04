Oster-Markt lockt am Sonntag nach Tettau

Der traditionelle Oster-Markt in Tettau ist ein echter Frühlingsbote. Neben jeder Menge einheimischer Angebote der örtlichen Ladengeschäfte - eine Reihe von ihnen hat ab 13 Uhr geöffnet - bieten am Sonntag, 14. April, wieder zahlreiche Händler rund um den schön geschmückten Osterbrunnen ihr großes Sortiment feil. Es findet sich hier alles, was zu einem stimmungsvollen Oster-Markt dazu gehört - von frühlingshaften Basteleien und zauberhaften Deko-Artikeln aus Glas, Holz und anderen Naturmaterialien über Osterfloristik und Ostersüßigkeiten bis hin zu Geschenkartikeln und allerhand Nützlichem für den täglichen Gebrauch. Beginn des Ostermarkts ist um 10 Uhr. Auch in diesem Jahr erwartet die Gäste wieder die bewährten Attraktionen und Highlights. Die Königlich Privilegierte Porzellanfabrik bietet einen Kilo-Verkauf an, während der Kindergarten Regenbogen eine große Tombola mit vielen attraktiven Preisen veranstaltet. Foto: Markt Tettau