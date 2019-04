Osten will durch Bahnausbau nicht abgeschnitten werden

Auf die einzelnen Bauvorhaben ging Vorsitzender Heinz Kuntke in der Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Bamberg-Ost ein. Er sprach die Lagardkaserne ebenso an wie die Planungen im Bereich Spiegelfelder, die der Bürgerverein weiterhin konstruktiv begleiten werde.

Eine Herausforderung werde der Bahnausbau sein, der so gestaltet werden müsse, dass Bamberg Ost während der Bauphase nicht von der Innenstadt abgeschnitten wird. Der Bürgerverein werde das Gespräch mit der Stadt suchen und darauf hinwirken, dass eine frühzeitige Information erfolge.

Da mit Andreas Dechant ein weiteres Mitglied des Bürgervereins in den Stadtrat eingezogen sei, ergebe sich ein gesteigerter Einfluss auf die Stadtpolitik, was für den Bamberger Osten nur von Vorteil sein könne.

Bürgermeister Christian Lange vertrat die Auffassung, dass Bamberg Ost derzeit eine dynamische Veränderung erlebe, die in den nächsten Jahren andauern werde. Vom Bahnausbau über die Ertüchtigung der Lagardekaserne oder des Volksparks bis hin zur Sanierung der Schulhäuser und dem Aufbau der Ganztagsangebote reiche die Themenpalette. Er dankte dem Vorsitzenden Heinz Kuntke sowie allen Mitgliedern für ihren Einsatz für den Bamberger Osten und versicherte, dass die Stadt den Bürgerverein in seinen Anliegen weiterhin unterstützen werde.

Aufgeschlossen zeigte sich der Bamberger Schul- und Bildungsreferent gegenüber dem Wunsch des Bürgervereins, in diesem Jahr wie in Gaustadt ein Angebot für die Ferienbetreuung an einer Schule im Bamberger Osten einzurichten, wobei die Entscheidung dem Stadtrat vorbehalten sei.

Allerdings sei ein Augenmerk darauf zu richten, dass in Bamberg Ost in Zukunft auch die Infrastruktur wie Schulen und Kindereinrichtungen mit dem "Bauboom" Schritt halte.

Kassier Jochen Kellner trug in seinem Kassenbericht vor, dass die Finanzen des Bürgervereins geordnet sind. Bei der Durchführung der Kirchweih und dem Tag der Begegnung seien jeweils Überschüsse erwirtschaftet worden. In dem Zusammenhang dankte Heinz Kuntke der Stadt, dass sie die Kirchweih auch finanziell unterstützt und damit das Ehrenamt würdigt.

Ernst Trebin berichtete von Planungen des Bürgervereins für den Troppauplatz. Man plane dort einen Bauernmarkt und sei in Verhandlungen wegen des Baus eines Brunnens. Simone Schmierer, Gaby Seidl, Jochen Kellner, Markus Ritter und Walter Achziger wurden in den Festausschuss nachgewählt. red