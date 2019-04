Maßbach vor 20 Stunden

Ortsvorstand wird neu gewählt

Der CSU-Ortsverband Maßbach führt am Montag, 8. April, in der Theaterstube in Maßbach seine Jahreshauptversammlung durch. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zu den üblichen Regularien stehen auch Neuwahlen des ...