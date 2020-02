Ortsumgehung ist Thema der Sitzung

Der Marktgemeinderat tagt am Montag, 3. Februar, um 19 Uhr im Rathaus. Bei der Sitzung geht es unter anderem um den Bau der Ortsumgehung in Buttenheim und den Bebauungsplan "Bamberger Weg Erweiterung". Des Weiteren geht es um die Errichtung eines Kinderspielplatzes in Tiefenhöchstadt und der Zuschussantrag für die Filialkirche Herz Jesu Ketschendorf. red