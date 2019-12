Ortsumgehung: Amt erlaubt Ausnahmen

Im Zuge der Eröffnung der Ortsumgehung Weismain wurden umfangreiche Beschilderungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf dem Jura angebracht.

Aufgrund der Tonnagebeschränkung von der Staatsstraße 2190 ist es für ortsansässige Firmen aktuell nur bedingt möglich, in Richtung Weismain zu fahren. Für diese Firmen stellt das Landratsamt Lichtenfels Ausnahmegenehmigung in Aussicht. Sollten ortsansässige Firmen Bedarf haben, wird gebeten, sich mit dem Sachgebiet "Straßenverkehr, Kfz-Zulassung" des Landratsamtes Lichtenfels in Verbindung zu setzen. red