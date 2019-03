Ortstermine für den Bauausschuss

Am Donnerstag, 28. März, findet eine Sitzung des Bauausschusses Stettfeld statt. Treffpunkt ist um 16 Uhr "An der Flachs". Tagesordnungspunkte sind der Gehweg Bamberger Straße/Querungshilfe, die Grünfläche Ecke Rudendorfer Weg/Hauptstraße, der Anschluss Asphaltflächen Rudendorfer Weg, das Bauende am Rudendorfer Weg sowie der Gehweg Schulstraße/Buswartehaus. Des Weiteren befassen sich die Räte mit der Sitzbank am Brunnen, mit dem Parkplatz am Säumarkt, mit der Asphaltierung am "Hinteren Graben" und mit Ausbesserungen des Radwegs in Richtung Ebelsbach (an der Bahn). red