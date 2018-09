Ortstermin und Gemeinderatssitzung

Die Sitzung des Gemeinderates Riedenberg beginnt am heutigen Donnerstag, 6. September, um 18.30 Uhr mit einem Ortstermin in der Gerodaer Straße.Danach wird die Sitzung im Gemeindezentrum fortgesetzt. Einziger Tagesordnungspunkt ist die weitere Vorgehensweise bei der Baumaßnahme in der Gerodaer Straße. sek