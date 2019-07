Sulzthal 01.07.2019

Ortstermin Spielplatz vor der Sitzung

Der Marktgemeinderat Sulzthal trifft sich vor seiner nächsten Sitzung am Montag, 8. Juli, um 19 Uhr am Spielplatz und anschließend am Friedhof zu einem Ortstermin. Im Anschluss wird die Sitzung in der...