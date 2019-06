Münnerstadt 13.06.2019

Ortstermin am Jörgentorpark

Die Sitzung des Stadtrates Münnerstadt beginnt am kommenden Montag, 17. Juni, mit einer Ortseinsicht am Jörgentorpark in Münnerstadt. Treffpunkt ist um 18 Uhr. Im Anschluss wird dann die Sitzung im Ra...