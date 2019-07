Geroda 03.07.2019

Gemeinderat

Ortstermin am Friedhof

Die Gemeinderatsmitglieder aus Geroda treffen sich zu ihrer nächsten Sitzung am Mittwoch, 10. Juli, im Vorfeld um 19.30 Uhr am Friedhof in Platz zu einem Ortstermin. Im Anschluss wird die öffentliche ...