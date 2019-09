Die Kommunalwahl im März 2020 wirft weiter ihre Schatten voraus. In den Höchstadter Ortsteilen formiert sich eine neue politische Kraft, die mit eigener Liste antreten will. Eine noch nicht organisierte Wählergruppe "Bürgerliste 25 - für Stadt und Ortsteile" lädt zu ihrer Aufstellungsversammlung am Dienstag, 1. Oktober, um 19 Uhr, im Feuerwehrhaus in Zentbechhofen ein. Teilnehmen können alle Interessierten. bau